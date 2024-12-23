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Худашев Кирилл Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Худашев Кирилл Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2708-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.
Дата крещения
23.03.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 215 жен
Урожд. - Худашева Мария Кирилловна
Отец - Худашев Кирилл Георгиевич, крестьянин (с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.)
Воспр. - Красильникова Анастасия Васильевна, вдова (г. Казань, Казанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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