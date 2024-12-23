Худашева Мария Кирилловна
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Худашева Мария Кирилловна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2708-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 20.03.1827
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Нас. пункт приписки
- с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.
- Дата крещения
- 23.03.1827
- Священнослужители
- иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 14об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 215 жен
Урожд. - Худашева Мария Кирилловна
Отец - Худашев Кирилл Георгиевич, крестьянин (с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.)
Воспр. - Красильникова Анастасия Васильевна, вдова (г. Казань, Казанская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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