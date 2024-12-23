Засенко Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗасенко Наталья Тимофеевна

Засенко Наталья Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Засенко Наталья Тимофеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2706-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена титулярного советника
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.03.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 213 жен
Урожд. - Пихтина Мария Сергеевна
Отец - Пихтин Сергей Федорович, подполковник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Засенко Наталья Тимофеевна, жена титулярного советника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.