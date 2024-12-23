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Пихтин Сергей Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пихтин Сергей Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2706-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
подполковник
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.03.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 213 жен
Урожд. - Пихтина Мария Сергеевна
Отец - Пихтин Сергей Федорович, подполковник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Засенко Наталья Тимофеевна, жена титулярного советника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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