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Чучалин Максим

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Чучалин Максим
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2704-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
13.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.03.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 211 жен
Урожд. - Дарья Николаевна
Отец - Николай Васильевич, новокрещен (д. Люк-Чудзя, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Чучалина Марфа Мартемьяновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Чучалин Максим, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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