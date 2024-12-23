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Ксения Леонтьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ксения Леонтьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2703-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена непременного работника
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.03.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 210 жен
Урожд. - Дарья Игнатовна
Отец - Игнат Филиппович, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ксения Леонтьевна, жена непременного работника (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Максим Борисович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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