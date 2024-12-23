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Игнат Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Игнат Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2703-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.03.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 210 жен
Урожд. - Дарья Игнатовна
Отец - Игнат Филиппович, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ксения Леонтьевна, жена непременного работника (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Максим Борисович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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