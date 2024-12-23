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Ялунин Михаил Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ялунин Михаил Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2695-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.03.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 13об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 202 муж
Урожд. - Шитов Алексей Самуилович
Отец - Шитов Самуил Ефремович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ялунин Михаил Филиппович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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