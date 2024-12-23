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Глухих Никифор Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Глухих Никифор Михайлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2689-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.03.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 13об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 196 муж
Урожд. - Глухих Никифор Михайлович
Отец - Глухих Михаил Федорович, непременный работник (поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пушин Дмитрий Яковлевич, непременный работник (поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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