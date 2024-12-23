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Роман Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Роман Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2682-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
05.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.03.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 189 жен
Урожд. - Дарья Романовна
Отец - Роман Кузьмич, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Евдокия Романовна, дочь новокрещена (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Роман Иванович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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