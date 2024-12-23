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Вахрушев Семен Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вахрушев Семен Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2681-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.03.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 188 муж
Урожд. - Алексей Афанасиевич
Отец - Афанасий Антонович, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Вахрушев Семен Яковлевич, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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