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Широбоков Аник Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Аник Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2679-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.03.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 12об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 186 муж
Урожд. - Широбоков Алексей Георгиевич
Отец - Широбоков Георгий Иванович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбоков Аник Иванович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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