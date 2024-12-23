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Бритвина Елена Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бритвина Елена Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2674-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
11.03.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 12об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 181 жен
Урожд. - Дмитриева Дарья Прокопиевна
Отец - Дмитриев Прокопий Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бритвина Елена Федоровна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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