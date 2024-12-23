Щегольская Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩегольская Дарья Федоровна

Щегольская Дарья Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Щегольская Дарья Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2669-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.03.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 176 жен
Урожд. - Щегольская Дарья Федоровна
Отец - Щегольский Федор Григорьевич, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Безбородова Феодосия Андреевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Безбородов Николай Андреевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.