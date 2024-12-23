Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Федоровна

Дарья Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дарья Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2664-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.03.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 11об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 171 жен
Урожд. - Дарья Федоровна
Отец - Федор Даниилович, новокрещен (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Письменовых Марфа Михайловна, вдова (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.