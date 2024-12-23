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Афанасьева Ксения Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Афанасьева Ксения Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2658-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.03.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 11об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 165 жен
Урожд. - Афанасьева Дарья
Мать - Афанасьева Ксения Афанасьевна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Казакова Агриппина Степановна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Казаков Прокопий, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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