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Трофим Максимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Трофим Максимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2653-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Люк-Чудзя, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.03.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 160 жен
Урожд. - Евдокия Трофимовна
Отец - Трофим Максимович, новокрещен (д. Люк-Чудзя, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мария Семеновна, дочь новокрещена (д. Люк-Чудзя, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Семен Иванович, новокрещен (д. Люк-Чудзя, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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