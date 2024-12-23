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Знаев Дмитрий Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Знаев Дмитрий Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2649-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.02.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 10об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 156 муж
Урожд. - Прокопий Карпович
Отец - Карп Иванович, непременный работник (д. Лудорвай, Юскинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Знаев Дмитрий Сергеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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