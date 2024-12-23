Варанксин Прокопий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаранксин Прокопий Никитич

Варанксин Прокопий Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Варанксин Прокопий Никитич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2647-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.02.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 10об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 154 муж
Урожд. - Варанксин Прокопий Никитич
Отец - Варанксин Никита Мелентьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Приданников Герасим Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.