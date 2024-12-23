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Исаева Евдокия Фоминична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Исаева Евдокия Фоминична
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2639-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.02.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 146 жен
Урожд. - Исаева Евдокия Фоминична
Отец - Исаев Фома Матвеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Башкова Мария Матвеевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Башков Степан, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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