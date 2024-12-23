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Вотяков Александр Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вотяков Александр Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2636-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.02.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 143 муж
Урожд. - Вотяков Лев Александрович
Отец - Вотяков Александр Яковлевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Вотяков Савва Яковлевич, родной брат (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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