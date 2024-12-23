Сурнин Семен Памфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурнин Семен Памфилович

Сурнин Семен Памфилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сурнин Семен Памфилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2629-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.02.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 9об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 136 муж
Урожд. - Сурнин Лев Семенович
Отец - Сурнин Семен Памфилович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Овчинников Никифор Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.