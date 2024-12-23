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Кушков Евлампий Ипполитович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кушков Евлампий Ипполитович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2622-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.02.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 129 жен
Урожд. - Кушкова Евдокия Евлампиевна
Отец - Кушков Евлампий Ипполитович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Морозова Феодосия Федоровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Морозов Кирилл, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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