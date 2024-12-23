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Мелентьев Дмитрий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мелентьев Дмитрий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2615-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
крестьянин Великоустюжский
Нас. пункт приписки
д. Петровская, Устюжский у., Вологодская губ.
Дата крещения
14.02.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 122 муж
Урожд. - Сукин Федор Лаврентиевич
Отец - Сукин Лаврентий Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мелентьев Дмитрий Петрович, крестьянин Великоустюжский (д. Петровская, Устюжский у., Вологодская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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