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Пилин Андрей Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пилин Андрей Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2603-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
04.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.02.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 110 жен
Урожд. - Безсолова Евдокия Спиридоновна
Отец - Безсолов Спиридон Леонтьевич, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пилина Пелагея Андреевна, дочь непременного работника (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Пилин Андрей Михайлович, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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