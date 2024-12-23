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Яхонтов Василий Иларионович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Яхонтов Василий Иларионович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2602-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дворовой человек начальника Ижевских заводов Коллежского советника и кавалера Комарова Константина Ивановича
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
07.02.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 109 муж
Урожд. - Чертков Федор Сергеевич
Отец - Чертков Сергей Ермолаевич, дворовый г. артиллерии подполковника и кавалера Фаустова Якова Андреевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Яхонтов Василий Иларионович, дворовой человек начальника Ижевских заводов Коллежского советника и кавалера Комарова Константина Ивановича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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