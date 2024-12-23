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Афанасий Лукоянович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Афанасий Лукоянович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2600-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.02.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 107 жен
Урожд. - Агафья Афанасиевна
Отец - Афанасий Лукоянович, непременный работник (д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мария Лукояновна, родная сестра (д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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