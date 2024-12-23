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Емельян Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Емельян Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2599-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.02.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.02.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 7об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 106 жен
Урожд. - Агафья Емельяновна
Отец - Емельян Андреевич, новокрещен (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Зворыгина Екатерина Кирилловна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Зворыгин Софоний Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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