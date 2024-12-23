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Абрамов Василий Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Абрамов Василий Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2589-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
31.01.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 96 муж
Урожд. - Абрамов Никита Васильевич
Отец - Абрамов Василий Филиппович, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Шебухов Василий Спиридонович, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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