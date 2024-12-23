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Тимофеев Александр Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Тимофеев Александр Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2586-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.01.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 93 жен
Урожд. - Тимофеева Анна Александровна
Отец - Тимофеев Александр Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Филимонова Евдокия Матвеевна, жена писаря (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Филимонов Аник, писарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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