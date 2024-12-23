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Додина Анна Меркуриевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Додина Анна Меркуриевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2585-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.01.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 92 жен
Урожд. - Додина Анна Меркуриевна
Отец - Додин Меркурий Ильич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Додина Дарья Антоновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Додин Яков Ильич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
27.01.1827 ст.
01.02.1827 ст.
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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