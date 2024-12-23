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Григорий Гавриилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Григорий Гавриилович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2582-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.01.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 89 муж
Урожд. - Григорий Гавриилович
Отец - Гавриил Захарович, новокрещен (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Никулин Иван Афанасьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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