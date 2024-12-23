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Красноперов Николай Даниилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Красноперов Николай Даниилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2574-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
Титулярный советник
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.01.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 81 муж
Урожд. - Коротков Василий Степанович
Отец - Коротков Степан Степанович, губернский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Красноперов Николай Даниилович, Титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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