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Кузьмин Григорий Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кузьмин Григорий Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2561-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
Титулярный советник
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.01.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 муж
Урожд. - Крутиков Василий Евфимиевич
Отец - Крутиков Евфимий Иоакимович, унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кузьмин Григорий Федорович, Титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: крестил с причтом
Примечание / Дополнительно
крестил с причтом
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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