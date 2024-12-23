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Крутиков Евфимий Иоакимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Крутиков Евфимий Иоакимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2561-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
унтер-офицер
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.01.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 муж
Урожд. - Крутиков Василий Евфимиевич
Отец - Крутиков Евфимий Иоакимович, унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кузьмин Григорий Федорович, Титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: крестил с причтом
Примечание / Дополнительно
крестил с причтом
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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