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Леушин Роман Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Леушин Роман Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2554-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.01.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 муж
Урожд. - Кононов Григорий Федосович
Отец - Кононов Федос Кондратович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Леушин Роман Михайлович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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