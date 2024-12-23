Тихонов Георгий Тихонович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Тихонов Георгий Тихонович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2547-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 16.01.1827
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Нас. пункт приписки
- с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата крещения
- 23.01.1827
- Священнослужители
- иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 4об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Ксения Кирилловна
Отец - Кирилл Семенович, новокрещен (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Тихонова Елена Георгиевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Тихонов Георгий Тихонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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