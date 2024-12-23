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Оберюхтин Сидор Ионович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Оберюхтин Сидор Ионович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2545-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
унтер шихтмейстер 2-го класса
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.01.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Оберюхтина Мария Сидоровна
Отец - Оберюхтин Сидор Ионович, унтер шихтмейстер 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ворсина Екатерина Григорьевна, дочь умершего унтер-шихтмейстера (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Ворсин Григорий Иванович, умерший унтер шихтмейстер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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