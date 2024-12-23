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Токарев Дмитрий Дорофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Токарев Дмитрий Дорофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2540-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.01.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Токарев Ефим Дмитриевич
Отец - Токарев Дмитрий Дорофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стерхов Николай Иванович, непременный работник (поч. Бахилов, Гольяновский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
18.01.1827 ст.
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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