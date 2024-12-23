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Скобелкин Гавриил Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Скобелкин Гавриил Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2535-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.01.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Скобелкин Афанасий Гавриилович
Отец - Скобелкин Гавриил Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Феклистов Кирилл Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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