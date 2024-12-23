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Свечников Константин Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Свечников Константин Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2532-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
сын священника
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.01.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Свечников Федор Андреевич
Отец - Свечников Андрей Агафоникович, священник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Свечников Константин Андреевич, сын священника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Молитовал и крестил Иерей Петр с причтом
Примечание / Дополнительно
Молитовал и крестил Иерей Петр с причтом
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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