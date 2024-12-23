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Никифор Максимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Никифор Максимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2527-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
14.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.01.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Ксения
Мать - Екатерина Григорьевна (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Наталья Ефимовна, жена непременного работника (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Никифор Максимович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец матери ребенка, Григорий Герасимович, умерший непременный работник, новокрещен (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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