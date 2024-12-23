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Екатерина Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Екатерина Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2527-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.01.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Ксения
Мать - Екатерина Григорьевна (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Наталья Ефимовна, жена непременного работника (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Никифор Максимович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец матери ребенка, Григорий Герасимович, умерший непременный работник, новокрещен (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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