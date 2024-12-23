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Худашев Кирилл Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Худашев Кирилл Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2521-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
родной брат
Нас. пункт приписки
с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.
Дата крещения
13.01.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Худашев Иван Яковлевич
Отец - Худашев Яков Георгиевич, крестьянин (с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.)
Воспр. - Худашев Кирилл Георгиевич, родной брат (с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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