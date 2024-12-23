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Перевощиков Артем

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Перевощиков Артем
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2519-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
11.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.01.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Фокиева Ксения Федоровна
Отец - Фокиев Федор Фокиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Перевощикова Параскева Тимофеевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Перевощиков Артем, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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