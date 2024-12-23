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Осипов Иван Иосифович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Осипов Иван Иосифович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2516-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
09.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
11.01.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Абрамова Татьяна Михайловна
Отец - Абрамов Михаил Филиппович, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Осипова Анастасия Ивановна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Осипов Иван Иосифович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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