Никита Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Кузьмич

Никита Кузьмич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Никита Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2512-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
02.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.01.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Татьяна Матвеевна
Отец - Матвей Андреевич, непременный работник (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Параскева Герасимовна, жена непременного работника (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Никита Кузьмич, непременный работник (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.