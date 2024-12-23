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Вершинин Иван Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вершинин Иван Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2506-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.01.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лаврентьева, Рыбинский у., Ярославская губ.
Дата крещения
04.01.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Плетенев Иван Самуилович
Отец - Плетенев Самуил Иванович, крестьянин (д. Синегуб, Ильинский приход., Нолинский у., Вятская губ.)
Воспр. - Вершинин Иван Михайлович, крестьянин (д. Лаврентьева, Рыбинский у., Ярославская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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