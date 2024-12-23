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Вахрушев Семен Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вахрушев Семен Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2502-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.01.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Вахрушева Татьяна Семеновна
Отец - Вахрушев Семен Яковлевич, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Вахрушева Улитта Васильевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Вахрушев Федор Ионович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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