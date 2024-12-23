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Пушина Феодосия Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пушина Феодосия Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2495-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.01.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Гладышева Синклитикия Александровна
Отец - Гладышев Александр Ильич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пушина Феодосия Петровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Пушин Евсей, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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